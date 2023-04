Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Guvernului de la Budapesta de a interzice importurile de cereale si oleaginoase din Ucraina nu-i mulțumește pe producatorii de cereale si nutret. Aceștia atrag atenția ca restrictiile se vor repercuta asupra producatorilor de nutret si utilizatorilor industriali din Ungaria. „Nu suntem de acord…

- UPDATE Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina,…

- Cei doi ministri au avut miercuri discutii online, ocazie cu care Petre Daea a prezentat omologului sau situatia "deosebit de grava" cu care se confrunta agricultorii romani si l-a informat ca Romania a luat masura de intensificare a verificarilor in vama a calitatii produselor importate din Ucraina,…

- PSD va cere suspendarea importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. PSD anunta marti, intr-un comunicat, ca va cere in coalitie ca Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. La fel s-a intamplat…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…

- Mai multe state din estul UE se plang ca masurile de solidaritate pentru Ucraina ar putea avea dezavantaje pentru propriile piețe, transmite publicația austriaca Die Presse . Potrivit țarilor din estul UE, granele ieftine din Ucraina cauzeaza tot mai multe probleme pentru agricultori. Facilitarea comerțului…