- Comisia Europeana a transmis, miercuri, un avertisment Romaniei pentru ca a deviat semnificativ de la traiectoria de ajustare catre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) din 2017 si propune Consiliului sa emita o decizie privind faptul ca nu a luat masuri eficiente pentru a corecta acest lucru…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, ca bugetul pentru perioada 2021-2027 al statelor UE sa fie conditionat de finantarea europeana de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura,…

- Comisia Europeana a recunoscut recent ca giganții alimentari folosesc “standarde duble” in privința calitații poduselor pe care le vand in țarile UE. Bulgaria a cerut Uniunii Europene eliminarea "standardelor duble" folosite de companiile alimentare care vând produse de o calitate…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 'unele deficiente' in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text…

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente ruiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul…

- Comisia Europeana (CE) si presedintele ei, Jean-Claude Junker, doresc ridicarea MCV-ului in privinta Romaniei, in contextul in care tara noastra va trebui sa aiba o pozitie de putere in negocierea Brexit-ului cu Marea Britanie, din 2019, cand va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE, a declarat,…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Premieruil Boiko Borisov este de parere ca Românai si Bulgaria pot adera la Schengen "imediat sau în timpul presedintiei bulgare a Consiliului UE". Afirmatia a fost facuta la finalul reuniunii informale a Consiliului European.