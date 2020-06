Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) și Agenția Spațiala Europeana (ESA) au prezentat, vineri, o platforma prin care sunt monitorizate, cu ajutorul sateliților, schimbarile de calitate a aerului și apei și activitațile economice dupa eliminarea masurilor restrictive.Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana și Agentia Spatiala Europeana au lansat o platforma care utilizeaza date transmise prin satelit de observare a Pamantului pentru a masura impactul blocajului cauzat de coronavirus și pentru a monitoriza redresarea in urma eliminarii masurilor restrictive, la nivel local, regional și…

- Ridicarea treptata a restricțiilor de la frontierele interne ale Uniunii Europene da naștere la confuzii. In timp ce olandezii și-au deschis deja terasele și restaurantele, vecinii belgieni le mai țin inca inchise, spre nedumerirea celor dornici sa bea un pahar de bere pe o terasa.

- Ministerul de Interne a publicat un set de propuneri de relaxare pe data de 15 mai, restrictiilor impuse de ordonantele militare, in care sunt prevazute in continuare conditii pentru deplasarea in interiorul tarii si suspendarea zborurilor si circulatia trenurilor internationale. Propunerile Ministerului…

- Incaierare la intrarea in Parlamentul Serbiei, dupa ridicarea restricțiilor impuse de pandemie. Aproximativ 50 de manifestanti chemati de un parlamentar de extrema dreapta au blocat intrarea in Parlament in semn de protest fata de presedintele Aleksandar Vucic. The post Incaierare la intrarea in Parlamentul…

- Mai multe state europene au inceput ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus incepand din 4 mai. Printre acestea se afla și unele dintre cele mai afectate țari, unde numarul...

- Odata cu ridicarea masurilor impuse de starea de urgenta, in municipiul Iasi va fi reluat transportul public de persoane, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. El a spus ca toate cele 700 de persoane de la Compania de Transport Public, aflate in somaj tehnic, vor fi rechemate la serviciu. Vor fi…