Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, aeronava prezidențiala Air Force One a aterizat pe Aeroportul din Tel Aviv, in jurul orei 11:00, marcand sosirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, in Israel. Aceasta vizita survine in contextul razboiului existent intre Israel și gruparea terorista Hamas. Ce dorește sa…

- Meta a declarat ca ia masuri, inclusiv eliminarea laudelor si a sprijinului substantial pentru Hamas de pe platformele sale, dupa ce Uniunea Europeana a mustrat companiile de social media ca nu au facut suficient pentru a combate dezinformarea, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. De cand gruparea…

- SUA se tem de o escaladare a razboiului si de perspectiva ca Iranul sa devina 'implicat direct'Statele Unite se tem de o escaladare a razboiului dintre Israel si Hamas si de perspectiva unei implicari directe a Iranului, a declarat duminica la CBS News consilierul pentru securitate nationala al Casei…

- In aceasta zi sfanta, cand credincioșii o praznuiesc pe Sfanta Parascheva, IPS Teodosie a facut un apel public și le-a recomandat tuturor romanilor sa se roage pentru pace și liniște sufleteasca. , Arhiepiscopul Tomisului a punctat ca puterea rugaciunii si neclintita credința in puterea lui Dumnezeu…

- „Operarea pe Tel-Aviv continua numai in regim special, in colaborare cu MAE. Tarifele preferențiale acopera numai cheltuielile de operare. Incepand de maine, 12 octombrie 2023, TAROM continua sa opereze frecvențe speciale catre și dinspre Tel-Aviv, numai la solicitarea Celulei de Criza a MAE. TAROM…

- Uniunea Europeana a precizat luni ca plațile de ajutor pentru palestinieni nu vor fi suspendate, dupa comentariile unuia dintre oficialii sai, care a spus ca plațile vor fi oprite. Oliver Varhelyi, comisarul european pentru vecinatate și extindere, a declarat intr-o serie de postari pe rețelele de socializare…

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…