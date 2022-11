Comisia Europeana a declarat celor 27 de țari membre, in cadrul unui seminar, ca nu este posibil sa se creeze un plafon al prețului gazelor care sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice citate de Reuters. Dupa multe certuri la un summit care a durat toata noaptea, […] The post Comisia Europeana se opune plafonului la prețul gazelor. 15 state UE pun in pericol acordul energetic first appeared on Ziarul National .