Comisia Europeană se implică in cazurile de răpiri și deportări ale copiilor ucraineni Comisia Europeana a declanșat, la inițiativa Poloniei, o operațiune de strangere a informațiilor necesare in cazul rapirii și deportarii copiilor ucraineni, astfel incat aceștia sa fie gasiți, iar cei vinovați sa fie aduși in fața justiției, anunța Rador.

