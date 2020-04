Comisia Europeana se gandeste la un fond de relansare in valoare de 1.500 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- UE ar avea nevoie de un fond de relansare economica de 1,5 trilioane de euro, finantat cu obligatiuni garantate de statele membre Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a declarat ca Uniunea Europeana ar putea avea nevoie de un fond de relansare economica in valoare de 1.500 miliarde…

- BCE anticipeaza o recesiune mai grava in zona euro decat in restul lumii. Cand iși va reveni Europa, dupa pandemie Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, sustine vicepresedintele Bancii Centrale Europene,…

- Ministrii de Finante din zona euro au ajuns, joi seara, la o intelegere istorica privind pachetul de masuri economice care vor mobiliza peste 500 de miliarde de euro in imprumuturi pentru a sprijini statele, firmele si angajatii afectati de impactul pandemiei, dupa ce Olanda a fost de acord sa destinda…

- Ministrii europeni de Finante vor face joi o noua incercare pentru a ajunge la un punct de vedere comun cu privire la un set de masuri fiscale necesare pentru a combate pandemia de coronavirus, dupa ce la prima reuniune care a avut loc marti nu au putut depasi divergentele de opinie, transmite DPA.Miza…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adoptat vineri o decizie epocala, de suspendare a Pactului de stabilitate și creștere economica pentru prima data în istorie. Exact la o luna de la descoperirea primului caz de coronavirus în Lombardia, Italia și toate celelalte țari…

- Uniunea Europeana ar putea furniza imediat intre 28 si 40 de miliarde de euro pentru sustinerea firmelor mici si mijlocii afectate de efectele pandemiei de coronavirus, estimeaza Banca Europeana de Investitii (BEI), intr-o scrisoare trimisa ministrilor europeni de Finante, transmite Reuters.…

- Romania va trimite autoritatilor elene corturi, paturi, saci de dormit, saltele, obiecte de imbracaminte, in valoare totala de peste un milion de lei.Vela a spus, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca, in contextul crizei migratiei si a refugiatilor, a discutat cu presedintele Klaus Iohannis care…

- Germania ia in considerare un program de stimulare fiscala daca epidemia de coronavirus afecteaza semnificativ economia, a anuntat joi publicatia Handelsblatt, transmite Reuters. Cancelarul Angela Merkel a rezistat o perioada indelungata solicitarilor din tara si din strainatate pentru mai…