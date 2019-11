Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu previziunile economice de vara, publicate in luna iulie, Executivul comunitar a revizuit usor in urcare estimarile privind Romania, in conditiile in care atunci miza pe o crestere de 4% in 2019 si un avans de 3,3% in 2020."Produsul Intern Brut este estimat sa inregistreze…

- Comparativ cu previziunile economice de vara, publicate in luna iulie, Executivul comunitar a revizuit usor in urcare estimarile privind Romania, in conditiile in care atunci miza pe o crestere de 4% in 2019 si un avans de 3,3% in 2020. "Produsul Intern Brut este estimat sa inregistreze o…

- Comisia Europeana revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului generat de pensii Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3%…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3% in 2021, se arata in previziunile economice de toamna, publicate joi de Comisia Europeana (CE), conform Agerpres. Citește și: Ludovic…

- In cazul zonei euro, cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,1%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro va continua, scrie Agerpres. Datele Eurostat vin dupa ce, luna trecuta, Banca…

- FMI revizuiește in creștere avansul economiei romanești in acest an, dar prognozeaza majorarea inflației și a deficitului de cont curent Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere la 4% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, insa in paralel prognozeaza o majorare…

- Piata auto din Romania a consemnat o crestere relativ solida dupa primele opt luni din acest an, de 9% comparativ cu perioada similara din anul trecut, chiar daca ritmul s-a mai temperat, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, publicate luni. "Dupa…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care…