Un "buget mai modern si mai flexibil", in valoare de 1,135 trilioane de euro este prezentat astazi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker in Parlamentul European si in Comisie, cu accent pe politica digitala, pe problema refugiatilor si pe apararea comuna, pe langa domeniile traditionale de coeziune si aparare, potrivit Rador.