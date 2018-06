Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa. Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei, a precizat biroul presedintelui…

- Conditia privind respectarea statului de drept Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pune la îndoiala corectitudinea cu care sunt facute unele analize ale Comisiei Europene privind situatia din România. În contextul anuntului facut de executivul comunitar…

- „Turcia s-a indepartat mult de UE", concluzioneaza Comisia in cadrul unei variante preliminare a raportului. Turcia a regresat in zonele „justitiei, reformelor administratiei publice, drepturilor fundamentale si libertatii de exprimare", se arata in evaluare. „In circumstantele actuale, este…

- Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi și Libertați, i-a raspuns Sabinei Iosub, in urma dezvaluirilor facute de Antena 3, privind ”listele negre” de la Bruxelles.Victor Ponta ii raspunde lui Adrian Nastase: Crin Antonescu a anunțat public și exact asta a facut…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, participa in perioada 22-23 martie, la Bruxelles, la evenimentele EDEN 2018, organizate de Comisia Europeana prin Direcția Generala pentru Piața Interna, Industrie, Antreprenorial și IMM-uri (DG GROW), și Agenția de finanțare a Comisiei Europene…

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…