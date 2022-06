Comisia Europeană: România nu îndeplinește condițiile de adoptare a monedei euro Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Banca Naționala a Romaniei, dar și politicienii acelor vremuri, au anunțat diferite termene, cand țara noastra ar fi trebuit sa treaca la moneda Euro. Ieri, Comisia Europeana ne-a potolit: Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro și mai are de așteptat. Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta si luand in considerare factorii relevanti suplimentari, se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

