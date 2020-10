Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana se afla in dialog cu autoritatile romane pentru a stabili un cadru legislativ stabil si predictibil in sectorul eolian offshore, pentru ca Romania sa poata fructifica potentialul foarte mare pe care il are in acest domeniu, a declarat, marti, Remi Mayet, director DG Energy din cadrul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca prima transa de vaccin anti-COVID-19 ar urma sa ajunga in luna decembrie, Romania urmand sa primeasca, in acea prima faza, 1.290.000 de doze. “Se preconiza ca in decembrie sa vina prima transa si in ianuarie sa putem face primele vaccinuri”,…

- „Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 7,4 milioane de euro, aproximativ 35,7 milioane de lei, destinata Romaniei, pentru a sprijini intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii bovinelor si care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata…

- Conform unei modificari a articolul 4, alineatul 1 din actul normativ este acordat „sprijin financiar pentru elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru pregatirea si implementarea proiectelor". Prin ordonanta de urgenta este acordat sprijin financiar in elaborarea documentatiilor…

- Comisia Europeana a aprobat garanția romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 milioane euro (circa 301 milioane lei) pentru compania aeriana Blue Air. Ajutorul este menit sa despagubeasca compania pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 și sa furnizeze lichiditați pentru continuarea…

- Masura a fost aprobata partial in temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si partial in temeiul Orientarilor din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare si restructurare, se arata intr-un comunicat de presa al Comisiei…

- Romania va primi 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir), in trei transe, pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 eligibili, in cadrul contractului finantat si semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunta, luni, Ministerul Sanatatii. Astfel, Romania va primi, in 7 august,…

- Modificarile Codului Silvic, care se vor discuta zilele acestea in Parlament, sunt doar superficiale și nu vor rezolva problema taierilor ilegale, avertizeaza WWF Romania. Sectorul silvic are nevoie de o reforma fundamentala și nu de niște „petice” menite doar sa arunce praf in ochii Comisiei Europene…