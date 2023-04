Comisia Europeana nu este de acord cu modificarile trecute prin Senat la legea pensiilor. Coaliția PSD-PNL-UDMR trebuie sa o ia de la capat și sa respecte toate indicațiile din raportul Bancii Mondiale. Surse din Coaliție susțin ca oficialii europeni nu sunt de acord cu forma actuala a legii pensiilor speciale. Cea mai mare problema este […] The post Comisia Europeana respinge „reforma pensiilor speciale”. Proiectul adoptat de Senat trebuie refacut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .