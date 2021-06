Stiri pe aceeasi tema

- „Cei de la Comisia Europeana au publicat si recomandarile referitoare la deficitul excesiv pentru Romania. Sunt foarte bucuros sa va anunt ca strategia noastra fiscal-bugetara cu revenirea deficitului bugetar sub 3% in 2024 a fost acceptata ca strategie principala. Deci exista incredere in reformele…

- Regulile de disciplina bugetara impuse statelor membre UE, care nu se mai aplica din luna martie 2020, vor ramane suspendate si in 2022, pentru a permite depasirea crizei economice provocata de coronavirus, a anuntat miercuri Comisia Europeana, transmite AFP.

- Execuția bugetara din primele patru luni ale anului 2021 continua trend-ul pozitiv inregistrat de la inceputul anului și valideaza prognozele de creștere economica ale instituțiilor internaționale.

- Comisia Europeana va introduce criterii mai dure pentru decontarea banilor alocați planurilor naționale de redresare și reziliența, decat cele din programele operaționale. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene responsabil cu politica economica, a declarat ca decontarea fondurilor de recuperare…

- Uniunea Europeana a uimit chiar și America prin abordarea sa fața de marile companii de tehnologie, existând reguli mai dure și proiecte prin care companii precum Facebook, Apple sau Google sa raspunda în fața legii pentru o mulțime de lucruri. Spre comparație, în SUA companiile tech…

- Vicepresedintele Comisiei Europene spera ca certificatul digital unic la nivel european, prin care se face dovada vaccinarii, a testului negativ sau a unei infectii anterioare sa fie gata pana la finalul lunii mai. Fara acesta, a declarat el, ar trebui sa nu ne facem planuri de calatorie, la vara. ”Cine…