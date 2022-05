Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o crestere robusta in 2021, economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia si explozia preturilor la energie si materii prime a impus revizuirea prognozelor de crestere pentru UE si zona euro, atat in 2022 cat si in 2023, in timp ce inflatia este prognozata sa ajunga la valori record, a anuntat luni Comisia Europeana

- CE reduce creștere economica prognozata a Romaniei in anul 2022 Foto: Arhiva. Dupa o crestere robusta în 2021, economia României ar urma sa încetineasca la 2,6% în 2022, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile, anunța Comisia Europeana. Conform…

- Banca Mondiala a modificat prognoza de creștere economica pentru Romania, la 1,9% pentru acest an, de la estimarea din ianuarie de 4,3%, conform unui raport care analizeaza efectele razboiului din Ucraina asupra economiilor Europei de Est.

- Intr-o analiza asupra impactului razboiului din Ucraina asupra regiunii in care instituția financiara activeaza, BERD apreciaza ca economia Romaniei va crește in acest an cu 2,8%, prognoza in scadere cu 1,6 puncte procentuale fața de estimarea din noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Este inca prea devreme sa estimam impactul razboiului asupra economiei europene. Este clar ca acea creștere economica de 4% pe care am prognozat-o in ianuarie, fiind de 4,2% pentru Romania, va trebui sa fie revizuita in jos, a declarat comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni.

- P. Gentiloni: Romania ar putea inregistra o creștere economica puternica Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni (stg). Arhiva Foto: presidency.ro. România ar putea înregistra o creștere economica puternica în acest an, de aproximativ 4%, dar impactul razboiului din…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, si o inflatie mai mare din cauza preturilor energiei. CNSP nu a luat in calcul efectele conflictului din Ucraina.