- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- Compania germana BioNTech estimeaza ca poate produce doua miliarde de doze de vaccin anti-Covid in 2021, peste obiectivul anterior, de 1,3 miliarde de doze, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Estimarea se bazeaza pe ”noul standard” care permite extragerea a șase doze din fiola in loc de cinci, dar…

- Comisia Europeana a autorizat miercuri conditionat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea…

- Primele livrari sunt prevazute pentru inceputul anului viitor, dupa aprobarea vaccinului de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), asteptata pentru data de 6 ianuarie 2021.In SUA, vaccinul Moderna pare sa fi primit deja vineri aprobarea din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei, precizeaza digi24 . Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Vaccinarea împotriva virusului COVDI-19 poate începe în primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC). Uniunea Europeana va achiziționa doze de vaccin pentru toate…