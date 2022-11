Comisia Europeană recomandă stoparea ajutorului de 13 miliarde euro către Ungaria Comisia Europeana a recomandat miercuri inghetarea a 7,5 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate Ungariei si a 5,8 miliarde din planul de relansare pana cand reformele in domeniul justitiei si al luptei impotriva coruptiei nu vor fi corect aplicate, informeaza France Presse. Statele membre au termen pana la 19 decembrie sa voteze cu majoritate calificata. Executivul european a considerat ca masurile puse in aplicare pana acum de guvernul ungar nu sunt suficiente pentru a raspunde preocuparilor sale. Executivul european a ales in cele din urma sa ramana ferm impotriva liderului nationalist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

