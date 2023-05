Comisia a publicat miercuri raportul de tara 2023 pentru Romania. Acesta evalueaza progresul Romaniei in abordarea recomandarilor specifice de tara relevante adoptate de Consiliu intre 2019 si 2022, realizand un bilant al implementarii de catre Romania a planului de redresare si rezilienta. Pe baza acestei analize, raportul de tara a identificat lacune in ceea ce priveste acele provocari care nu sunt abordate sau doar partial abordate de planul de redresare si rezilienta, precum si provocari noi si emergente. Guvernul anticipeaza ca deficitul bugetar va scadea la 4,4% din PIB in 2023 si la 2,9%…