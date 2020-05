Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa ia masuri, in 2020 si 2021, pentru a urma politici fiscale in linie cu recomandarile Consiliului din 3 aprilie, conform carora Romania ar trebui sa puna capat situatiei actuale de deficit excesiv pana cel tarziu in 2022, se arata in recomandarile anuale catre cele 27 de state membre, denumite Semestrul European, publicate miercuri de Executivul comunitar. La inceputul lunii aprilie, Consiliul apreciat ca Romania ar trebui sa atinga o tinta de deficit public global de 3,6% din PIB in 2020, de 3,4% din PIB in 2021 si de 2,8% din PIB in 2022, ceea ce corespunde…