Locul 2 la May Cup Moldova

Grupa 2003 de la LPS Vaslui a încheiat a doua turneul internațional de fotbal May Cup Moldova, la egalitate de puncte cu Sherif Tiraspol, câștigătoarea competiției. Un gol a decis câștigătoarea ediției 2018 a May Cup Moldova, de la Chișinău. Fotbaliștii pregătiți de profesorul Ionuț Chiochiu au avut ghinion în acest an, pierzând la golaveraj marele… [citeste mai departe]