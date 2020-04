Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va prezenta miercuri o strategie de iesire din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, astfel incat statele membre ale Uniunii Europene sa ridice gradual restrictiile impuse si sa-si reia activitatea in mod normal, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri o strategie de iesire din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, astfel incat statele membre ale Uniunii Europene sa ridice gradual restrictiile impuse si sa-si reia activitatea in mod normal, informeaza dpa. Orientarile…

- „Este evident ca decretul privind prelungirea starii de urgenta, emis de presedintele Iohannis, nu tine cont de niciuna dintre solicitarile formulate de PSD. Guvernul nu a venit cu solutii concrete pentru testarea populatiei si nu a prezentat un plan de actiune concret pentru repornirea economiei si…

- Structurile teritoriale ale MAI din judetul Olt au aplicat amenzi in valoare de peste 4.000.000 de lei pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie de al inceputul starii de urngeta si pana in prezent, informeaza Institutia Prefectului Olt intr-un comunicat remis joi Agerpres. Potrivit sursei…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta recomandari adresate tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru relaxarea coordonata a restrictiilor antiepidemice. Ursula von der Leyen,...

- "Nu cred ca am ajuns la perioada de varf. Dar poate ca masurile luate de noi au avut un rol major a mentine situatia acolo unde este. Asta nu inseamna ca am trecut si totul este bine. La acest moment trebuie sa ne asteptam la inca o etapa dificla. Nu putem spune ca suntem in perioada de varf acum. In…

- Previziunile au fost facute de ministrul Sanatații, care estimeaza ca varful pandemiei va fi atins in a doua jumatate a lunii in curs, fiind nevoie sa treaca cel puțin alte doua saptamani pentru ca a se putea relaxa masurile de siguranța. Optimiștii care sperau ca pana la 1 mai va trece criza provocata…

- Incepand din aceasta noapte, sanctiunile contraventionale prevazute in ordonantele militare si actele normative conexe, pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului starii de urgenta, sunt semnificativ majorate. Astfel, printre altele, cei care nu respecta restrictiile de circulatie…