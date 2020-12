Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a recomandat, marti, tarilor Uniunii Europene sa aiba o abordare coordonata in privinta masurilor aplicate in relatia cu Marea Britanie si sa permita deplasarile esentiale, in pofida mutatiei coronavirusului, scrie Mediafax.

- O strategie pentru gestionarea pandemiei in urmatoarele luni de iarna a fost adoptata astazi de Comisia Europeana. Executivul european cere statelor membre sa mențina carantina pe timpul nopții, sa incurajeze populația sa evite intalnirile de sarbatori, iar cand acestea au loc sa poarte masca de protecție.…

- Consiliul European a adoptat propunerea Comisiei privind programul „O punte catre locuri de munca” incepand cu 1 iulie 2020, consolidand Garanția pentru tineret existenta.Recomandarea intensifica sprijinul cuprinzator in scopul obținerii unui loc de munca disponibil pentru tinerii din intreaga…

- CE cere statelor membre sa se pregateasca pentru valul doi al pandemiei: ”Prioritatea tuturor trebuie sa fie evitarea consecintele devastatoare ale carantinelor generalizate” Comisia Europeana a cerut statelor membre sa intensifice pregatirile fata de o noua crestere a infectiilor cu coronavirus…

- Comisia Europeana a cerut joi statelor membre sa intensifice pregatirile fata de o noua crestere a infectiilor cu coronavirus si a recomandat adoptarea unor masuri comune pentru distribuirea vaccinurilor, atunci cand vor fi disponibile, transmite Reuters potrivit news.ro.Cu noi cazuri care…

- Comisia Europeana doreste ca testarea sa fie alternativa preferata carantinei in cazul calatorilor si a insarcinat experti in sanatate sa dezvolte protocoale in acest sens, informeaza articolul aparut in presa britanica. Planurile europene ar urma sa prevada de asemenea “recunoasterea reciproca”…

- Comisia Europeana le-a cerut joi statelor membre ale UE sa reactioneze in fata cresterii generalizate a noilor cazuri de COVID-19 pentru a putea evita astfel o situatie similara celei traite in primavara, cand epidemia s-a extins masiv si a determinat impunerea unor restrictii dure, relateaza agentia…