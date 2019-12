Stiri pe aceeasi tema

- Flota aeriana a Romaniei este compusa din 62 de avioane, adica 0,9% din flota UE, arata datele publicate vineri de Eurostat, cu ocazia zilei internationala a aviatiei civile (ONU).In 2007, companiile de transport aerian din Uniunea Europeana (UE) aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane…

- Europol a inchis luni 30.506 de nume de domenii de internet care incalcau legislatia privind proprietatea intelectuala ca urmare a distribuirii de articole false ori piratate in retea, precum transmisiuni ilegale de programe de televiziune, muzica si filme piratate, precum si produse electronice…

- Bucurestiul si Alba Iulia vor fi, duminica, de Ziua Natioanala, in lumina reflectoarelor, insa in intreaga tara au loc 660 de parade militare, ceremonii de depuneri de coroane si evenimente cultural-artistice cu ocazia implinirii a 101 ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania in anul 1918.…

- 1 din 5 angajați din UE lucreaza in regim part-time. Cine sunt europenii care vor sa munceasca mai mult Peste 230 milioane persoane din randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 15-74 ani din UE erau angajate in 2018, in timp ce 17 milioane nu avea un loc de munca si 134 erau inactive din punct de…

- Romania a alocat doar 14% din Produsul Intern Brut pentru protectia sociala in anul 2017, acesta fiind cel mai mic procent inregistrat de o tara membra UE si totodata la jumatate fata de media de 27,9% din PIB inregistrata la nivelul Uniunii, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in…

- "Cea mai mare problema (a Romaniei, n.r.) cu privire la convergenta economica este nivelul scazut al venitului mediu pe cap de locuitor, dar acesta nu este un criteriu formal pentru aderarea la euro", precizeaza sursa citata.Reprezentantii institutiei financiare internationale au declarat…

- În Europa sunt peste 144.000 de puncte de încarcare pentru mașini electrice și sub 150 dintre ele sunt în România, țara ce are însa și cea mai mare subvenție pentru acest tip de mașini, arata un raport al ACEA. În UE sunt diferențe mari est-vest privind cota de piața…

- Potrivit unui comunicat, pana in prezent, MAE a propus organizarea a 777 sectii de votare pentru alegerile prezidentiale. De asemenea, va fi redus numarul de sectii de votare organizate in Germania de la 84 la 79, ca urmare a solicitarii Ministerului german al Afacerilor Externe. 'Subliniem…