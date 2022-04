Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat recent propunerea Consiliului privind conversia bancnotelor ucrainene grivna (UAH) in moneda statelor membre gazda de catre persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina.

- In atenția persoanelor fizice de pe raza mun. Turda care gazduiesc cetateni ucrainieni Incepand cu 01.04.2022, persoanele fizice de pe raza mun. Turda, care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati

- „As vrea sa va semnalez si adoptarea ordonantei de urgenta care permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite proveniti din zona conflictului armat din Ucraina sa beneficieze de decontarea din bugetele Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de…

- Romanii care gazduiesc refugiați ucraineni pot deconta cheltuielile pentru hrana si cazare. Ce sume a stabilit Guvernul Guvernul a aprobat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, posibilitatea ca romanii care au gazduit sau gazduiesc refugiati proveniti din Ucraina sa beneficieze la cerere de decontarea…

- Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgența Cluj a cheltuielilor cu hrana…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca l a primit astazi, la Palatul Victoria, pe ministrul de Externe si al Cooperarii Internationale al Republicii Italiene, Luigi di Maio.Discutiile au vizat, cu precadere, situatia generata de agresiunea militara din Ucraina, atat din perspectiva efectelor militare, economice…

- Guvernul a aprobat vineri ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana cetațenilor ucraineni, ajunși in Romania.

- Miercuri, 2 martie 2022, au fost cazați 82 de refugiați din Ucraina in caminele Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, respectiv 70 de persoane in caminul C3 și 12 persoane in caminul C4. S-a efectuat triajul epidemiologic pentru respectarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.