- Comisia Europeana va flexibiliza proiectul de interzicere a importurilor de petrol din Rusia, iar embargoul nu va mai fi general, astfel incat toate natiunile din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Ungaria, sa accepte planul noilor sanctiuni impotriva Moscovei, afirma oficiali de la Bruxelles.…

- Comisia Europeana considera ca-n Romania subvențiile agricole nu sunt imparțite echitabil, ca fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la sprijin. Comisia Europeana a transmis Romaniei 370 de observații critice la Planul Național Strategic 2023-2027, documentul de care depind toate subvențiile,…

- ”Ministrul Adrian Chesnoiu a propus Comisiei Europene identificarea unor solutii rapide la nivelul Uniunii Europene pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati ai programelor de dezvoltare rurala ale caror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel incat sa se poata…

- Comisia Europeana a modifica prognoza de creștere economica pentru Romania in acest an. Țara noastra va inregistra o creștere economica pozitiva de doar 2.6% in 2022, din cauza inflației care va reduce veniturile disponibile, dar și din cauza razboiului din Ucraina care afecteaza increderea in economia…

- Uniunea Europeana inclina spre o interzicere a importurilor de petrol din Rusia la finele anului, sustin doi diplomati europeni consultati de Reuters, dupa discutiile care au avut loc in ultimele zile intre Comisia Europeana si statele membre UE, informeaza AGERPRES . Blocul comunitar pregateste cel…

- Cererile pentru sustinerea activitatii crescatorilor de animale in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus pot fi depuse incepand de marti, intr-o perioada de 20 de zile, iar plata ajutorului de stat va fi efectuata pana la 30 iunie 2022, a informat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Administrația Biden și liderii UE sunt aproape de realizarea unui acord in ceea ce privește reducerea dependenței energetice de Moscova, noteaza economedia, care citeaza Bloomberg. Planul este ca Statele Unite ale Americii sa asigure necesarul energetic pentru statele europene, prin gaz lichefiat și…

- Comisia Europeana recomanda ca Romania sa acceseze fonduri din instrumentul REACT-EU, dar și sa propuna o noua linie de finanțare pentru a putea face fața fluxului de refugiați ucraineni. Declarația a fost facuta de Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, la cel de-al 8-lea Forum al Coeziunii…