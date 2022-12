Comisia Europeana a anuntat, miercuri, alocarea a inca 500 de milioane de euro pentru Ucraina, in cadrul pachetului de asistenta financiara pentru Kiev, arata Agerpres. Astfel, valoarea totala a creditelor disponibile pentru Ucraina din partea UE de la declansarea invaziei ruse, in 24 februarie acest an, ajunge la 7,2 miliarde euro. Creditele sunt menite sa […] The post Comisia Europeana pune la dispozitia Ucrainei inca 500 de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .