Executivul european a adoptat vineri, 16 septembrie, o propunere de regulament cu scopul de a proteja pluralismul și independența mass-media in statele UE, se arata intr-un comunicat . Pentru a deveni obligatoriu, regulamentul trebuie avizat de guvernele naționale și adoptat in Parlamentul European. Intitulat „Legea europeana pentru libertatea presei” , documentul adoptat de Bruxelles prevede, intre altele, garanții impotriva amestecului politic in deciziile editoriale și impotriva supravegherii jurnaliștilor. Propunerile formulate de Bruxelles pun accent pe asigurarea transparenței in privința…