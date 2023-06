Comisia Europeană propune un nou plan de acţiune al UE privind ruta de migraţie vest-mediteraneeană şi cea atlantică „UE si-a consolidat parteneriatul cu principalele tari de origine si de tranzit de-a lungul rutei, in deplina coordonare cu statele sale membre in cadrul Echipei Europa. Masurile intreprinse de UE, de statele membre si de partenerii internationali au contribuit la scaderea considerabila a numarului de sosiri ilegale. Cu toate acestea, nivelul fluxurilor migratorii ramane ridicat. Acest lucru necesita o vigilenta continua si raspunsuri operationale concrete, bazate pe cooperarea eficace existenta”, mai precizeaza Comisia Europeana, in comunicatul de presa. Acest plan de actiune prezinta 18 de masuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

