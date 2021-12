Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, miercuri, un nou instrument juridic pentru a contracara utilizarea masurilor economice coercitive de catre tari terte in ideea de a permite UE sa se apere mai bine pe scena mondiala, dupa ce, in ultimii ani, UE si statele sale membre au devenit tinta unor presiuni economice…

- Comisia Europeana vrea sa interzica sobele pe leme, o lovitura mare pentru Romania și milioanele de oameni care se incalzesc cu ele in fiecare toamna și iarna. UE vrea sa interzica soba pe lemne. Ministrul Muncii spune ca masura vizeaza și Romania, dar va fi o perioada de tranziție. „Utilizarea lemnului…

- Certificatele de vaccinare sunt folosite in mod obișnuit in intreaga Uniune Europeana, dar in condițiile in care studiile au confirmat reducerea, in timp, a imunitații, ele ar putea oferi de la un punct doar o falsa asigurare privind protecția in fața bolii, scrie Politico . Este motivul pentru care…

- CE, contract pentru viitorul vaccin anti-Covid de la compania Valneva Foto: pixabay.com Comisia Europeana a aprobat astazi, al optulea contract cu o companie farmaceutica pentru cumpararea unui potențial vaccin împotriva COVID-19. Contractul cu compania Valneva prevede posibilitatea…

- Statele membre ale Uniunii Europene au eliberat pana in prezent peste 591 de milioane de certificate digitale privind COVID. 20 de state membre utilizeaza, de asemenea, certificatul digital al UE privind COVID in scopuri interne, cum ar fi accesul la evenimente de amploare si in restaurante, cinematografe…

- Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind COVID și la punerea sa in aplicare in intreaga UE. Succesul sistemului de certificate digitale ale UE privind COVID in cifre : Statele membre ale UE au eliberat peste 591 de milioane de certificate digitale ale UE…

- Belgia nu este convinsa ca achizitiile la comun de gaze naturale in randul tarilor membre UE le vor ajuta sa se protejeze fata de cresterea preturilor la utilitati in Europa, a declarat miercuri Celine Tellier, ministrul Mediului din regiunea Valonia, la o intalnire a ministrilor UE, transmite Reuters.…