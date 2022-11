Stiri pe aceeasi tema

- ”Acest ajutor financiar stabil, regulat si previzibil, in valoare medie de 1,5 miliarde de euro pe luna, va permite acoperirea unei parti importante a nevoilor de finantare pe termen scurt ale Ucrainei in 2023, pe care autoritatile ucrainene si Fondul Monetar Interntaional (FMI) le estimeaza la 3-4…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa furnizeze un ajutor de 1,5 miliarde de euro pe luna Ucrainei in 2023 pentru a sustine aceasta tara in razboi, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al celor 27 de state membre, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Asta…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor pentru Romania, in valoare de patru miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde lei), in vederea sprijinirii intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului.

- Comisia Europeana si Ucraina au semnat, luni, un acord privind un ajutor in valoare de 500 de milioane de euro care va fi dedicat locuintelor si educatiei persoanelor stramutate, precum si agriculturii din Ucraina, relateaza AFP, citat de News.ro. Finantarea se incadreaza in cadrul angajamentelor asumate…