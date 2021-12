Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri trei noi taxe in blocul comunitar, care pe parcursul urmatoarelor decenii ar urma sa permita rambursarea fondurilor colectate de UE pentru a finanta componenta de granturi a NextGenerationEU, transmite Reuters.

- Comisia Europeana si-a anuntat marti planurile de emisiune destinate acoperirii nevoilor de finantare din cadrul NextGenerationEU pentru prima jumatate a anului 2022, conform carora va emite obligatiuni pe termen lung in valoare de 50 de miliarde euro, la care se vor adauga titluri pe termen scurt,…

- Banca Naționala nu este fruntașa doar la salarii, ci și la achiziții publice. Potrivit unei anchete publicate de strictsecret.ro, anul acesta, in plina pandemie, BNR a facut cumparaturi de sute de mii de euro.Se pare ca la BNR nu se resimte nici scumpirea alimentelor pentru ca, in timp ce mulți romani…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor, in valoare de 358 milioane de euro (1,772 miliarde de lei), pentru a sprijini IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 si de restrictiile pe care Guvernul roman a trebuit sa le implementeze pentru a limita raspandirea virusului. Conform schemei, sprijinul…

- Suma respectiva va veni prin intermediul unei rectificari bugetare, care urmeaza sa fie aprobata intr-o ședința extraordinara Consiliului Județean. Marți, 19 octombrie, va avea loc o ședința extraordinara a Consiliului Județean Buzau, care a fost convocata in scopul aprobarii celei de șasea rectificari…