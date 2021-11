Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat vineri ca va propune tarilor UE sa suspende zborurile catre regiunea Africii de Sud din cauza aparitiei unei noi variante a virusului COVID-19.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a propus miercuri oficial ca la nivelul Uniunii Europene persoanele cu varsta de peste 60 de ani sa poata calatori pe baza certificatului verde numai daca au primit si doza booster de vaccin impotriva COVID-19, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Cred ca…

- Pana pe 21 noiembrie, exporturile UE de grau moale atinsesera 10,27 milioane de tone, in crestere de la 9,88 milioane de tone in aceeasi saptamana din 2020/21, potrivit datelor despre care Comisia a spus ca in cazul Frantei sunt complete pana in iulie 2021. Comisia a inregistrat pana acum aproape 823.000…

- “Comisia a adoptat astazi, 13 octombrie, Comunicarea privind preturile la energie pentru a aborda cresterea exceptionala a preturilor la energie la nivel mondial, care se preconizeaza ca va dura pe tot parcursul iernii, si pentru a sprijini populatia si intreprinderile europene. Comunicarea include…

- Lacunele din legislația R. Moldova permiteau ca din țara noastra se faca reexport de muniții. Despre aceasta informeaza președintele Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica, Lilian Carp. Prin urmare, R. Moldova putea fi folosita ca țara tranzit, cale pe care loturi de armament putea…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a fost atinsa tinta vaccinarii anti-COVID a cel putin 70% din populatia adulta a Uniunii Europene, obiectiv stabilit la începutul acestui an, transmite Reuters. „70% dintre adultii din UE sunt vaccinati complet.…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a fost atinsa tinta vaccinarii anti-COVID a cel putin 70% din populatia adulta a Uniunii Europene, obiectiv stabilit la inceputul acestui an, transmite Reuters. ''70% dintre adultii din UE sunt vaccinati complet. Vreau sa multumesc multor oameni pentru…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a fost atinsa tinta vaccinarii anti-COVID a cel putin 70% din populatia adulta a Uniunii Europene, obiectiv stabilit la inceputul acestui an, transmite Reuters. ”70% dintre adultii din UE sunt vaccinati complet. Vreau sa multumesc multor oameni pentru ca au facut…