- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca instituția sa va propune un plafon la prețul gazelor naturale rusești, alaturi de masuri cum ar fi o ținta obligatorie privind reducerea utilizarii de electricitate in perioadele de consum de varf

- Comisia Europeana propune plafonarea prețului gazelor rusești și limitarea consumului de energie in orele de varf.Șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a anunțat aceste masuri pentru a contracara manipularile Rusiei pe piața energiei. Temerea cea mai mare este ca Putin ar putea ordona sistarea…

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, AGERPRES . Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record…

- Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara viitoare, in conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, noteaza News.ro . ”La doar trei luni de la primirea…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla la summitul din 23-24 iunie in fata unei „decizii istorice” cu privire la eventuala candidatura a Ucrainei in vederea aderarii tarii la UE, informeaza duminica dpa, conform Agerpres . „Sper ca…