Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune o intervenție de urgența pe piețele europene ale energiei pentru a face fața recentelor creșteri dramatice ale prețurilor. CE propune, printre altele, obligația de a reduce consumul de energie electrica cu cel puțin 5 % in timpul orelor de varf. UE se confrunta cu efectele…

- Comisia Europeana propune o intervenție de urgența pe piețele europene ale energiei pentru a face fața recentelor creșteri dramatice ale prețurilor. Executivul european propune obligația de a reduce consumul de energie electrica cu cel puțin 5% in timpul orelor de varf selectate. De asemenea, Comisia…

- Dupa ce Comisia Europeana a dat inapoi in privința plafonarii prețului pentru gazele naturale importate din Rusia, alegand in schimb sa mearga pe ideea suprataxarii companiilor energetice, organismul condus de Ursula von der Leyen are in vedere masuri fara precedent de reducere a cererii de energie…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marti un plan de reducere coordonata a consumului lor de gaz, pentru a diminua dependenta fata de Moscova, dupa o noua scadere drastica a livrarile rusesti, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, potrivit AFP. „Nu a fost o misiune imposibila! Ministrii…

- Statele UE urmeaza sa aprobe marți planul propus de Comisia Europeana pentru reducerea consumului de gaze naturale in UE. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa, planul cuprinde reducerea voluntara cu 15% a consumului intre august și martie. Deși ținta este voluntara, Comisia ar putea sa o faca…

- Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara viitoare, in conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze…

- Propunerea Bruxelles-ului, formulata miercuri, vine intr-un moment in care oficialii și analiștii europeni se tem ca Rusia va sista livrarile de gaze catre Europa, scrie Associated Press . Comisia Europeana a propus miercuri ca statele membre sa iși reduca consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni,…