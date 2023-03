Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier.

- Drama suprarealista „Mammalia”, regizata de Sebastian Mihailescu, selectata in secțiunea Forum a celei de-a 73-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, va avea premiera mondiala la sfarșitul acestei saptamani, pe 18 februarie, la ora lo

- Mai multi oameni de stiinta chinezi au informat despre primul caz "probabil" de Alzheimer la un adolescent in varsta de 19 ani si au confirmat ca patologia nu apare exclusiv la adulti sau la persoanele in varsta, transmite vineri EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Noile sisteme de crestere a sigurantei necesare pentru punctajul maxim la testele EuroNCAP, mai exact normele Euro 7, vor duce la o crestere accelerata a preturilor la autoturisme dupa anul 2025, preconizeaza Xavier Martinet, director marketing, vanzari & operatiuni la Dacia.…

- Unei femei i s-au detectat șase tumori la rinichi: trei la dreptul și trei la stangul, in octombrie 2021. Pacienta a fost preluata de medici, care au aplicat o metoda de tratare a cancerului renal, in premiera mondiala. Acum, pacienta este perfect sanatoasa. O femeie din Toulouse, Franța, in varsta…

- Comisia Europeana a adoptat astazi, 7 decembrie, o propunere de regulament care vizeaza armonizarea la nivelul UE a normelor de drept internațional privat referitoare la filiație. Propunerea se axeaza pe interesul superior al copilului și pe drepturile acestuia. Ea va oferi claritate juridica pentru…