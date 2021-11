Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, miercuri, o revizuire a regulamentului UE privind transferurile de deseuri, astfel incat sa fie mai dificil pentru statele membre sa-si expedieze deseurile catre tarile mai sarace din afara blocului comunitar, relateaza Reuters.

- ​Uniunea Europeana ”va începe sa se prabuseasca” daca nu va ataca decizia curtii constitutionale din Polonia privind prevalenta legislatiei nationale în fata celei europene, a declarat luni comisarul european Vera Jourova, transmite Reuters. Tribunalul constitutional…

- Comisia Europeana a aprobat marti planul de recuperare post-COVID-19 si de transformare a economiei pentru a deveni mai ecologica si mai digitalizata in urmatorii ani pentru Estonia in valoare de 969,3 milioane de euro, informeaza Reuters, citat de agerpres. Conform schemei, Estonia va obtine de…

- Google, divizie a grupului Alphabet, doreste sa ajunga la un acord cu Comisia Europeana referitor la investigatia antitrust privind afacerile sale cu publicitatea digitala si a trimis Executivului UE o propunere de compromis pentru a evita o ancheta lunga, perturbatoare, potrivit unei persoane apropiate…

- Comisia Europeana va crea un set de masuri pe care statele membre le vor putea lua pentru a contracara cresterea preturilor energiei fara sa incalce regulile blocului comunitar, a anuntat miercuri Executivul UE, in conditiile in care consumatorii se confrunta cu cresteri puternice ale facturilor…

- Ambasadorii la Uniunea Europeana ai statelor membre au amanat discutiile pregatitoare ale unui nou consiliu UE-SUA cu privire la comert si tehnologie programat pe 29 septembrie, in semn de protest fata de acordul de livrare de submarine incheiat de Washington cu Australia in detrimentul Frantei, au…

- Comisia Europeana nu aproba deocamdata planurile nationale de redresare si rezilienta (PNRR) ale Poloniei si Ungariei pentru ca cele doua tari inca nu au pus in practica recomandarile sale privind statul de drept, a declarat vineri comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, relateaza Reuters.…

- Principalele asociatii din industria de transport maritim au propus introducerea unei taxe globale pe emisiile CO2 generate de nave, in ideea de a ajuta la urgentarea eforturilor industriei de de shipping pentru a deveni mai verde, transmite Reuters. In conditiile in care 90% din bunurile…