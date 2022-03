Stiri pe aceeasi tema

- Refugiații care fug din calea razboiului din Ucraina ar putea primi, temporar, permise de rezidența și acces pe piața muncii, precum și asistența sociala, in spațiul european, a propus miercuri, Comisia Europeana, scrie News.ro, citand Reuters. Astfel, ucrainenii nu vor mai trebui sa treaca prin procedura…

- Comisia Europeana a propus miercuri acordarea de protectie temporara pentru persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina, inclusiv un permis de sedere si acces la piata fortei de munca si la beneficii sociale, informeaza Reuters.

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa acorde protectie temporara persoanelor care fug de razboiul aflat in desfasurare in Ucraina si aleg sa paraseasca tara, precum si un permis de rezidenta, acces la un loc de munca si la asistenta sociala in cadrul blocului european, relateaza Reuters. Noua…

- In baza Acordului de colaborare incheiat cu Uniunea Barourilor din Romania, Asociația Municipiilor din Romania s-a alaturat demersurilor acestora de a asigura asistența juridica pentru refugiații din Ucraina. Comisia Permanenta a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR) susține poziția exprimata…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toti cei care fug de violenta dezlantuita de Rusia in Ucraina, a declarat vineri sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre UE obligatia de a-si umple depozitele de gaze înainte de venirea fiecarei ierni, în ideea de a creste stocurile si a face fata perturbarilor de aprovizionare, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, transmite bani.md. …

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a atentionat ca, in cazul in care criza ucraineana va continua sa se amplifice, va exista foarte probabil un aflux de refugiati ucraineni catre Uniunea Europeana, informeaza vineri dpa. In cel mai dificil scenariu, mai mult de un milion de refugiati…

- Un soldat al Garzii Nationale a Ucrainei a deschis focul asupra camarazilor sai din motive necunoscute într-o fabrica de rachete, ucigând cinci dintre ei si ranind alti cinci înainte de a fugi cu arma sa, a anuntat joi Ministerul de Interne, citat de France Presse, Reuters și Agerpres.…