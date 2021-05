Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus țarilor membre ca minorii, care au parinții vaccinați cu ambele doze, sa nu stea in carantina, indiferent de țara in care calatoresc. Noile reguli de calatorie vin in sprijinul familiilor cu copii mai mici de 12 ani, care nu pot

- Comisia Europeana propune țarilor membre reguli noi de calatorie pentru familiile care au copii mai mici de 12 ani și care nu pot fi vaccinați anti-COVID19. Executivul european recomanda ca minorii ai caror parinți sunt complet vaccinați sa nu fie nevoiți sa stea in carantina, indiferent de țara din…

- Doi copii, in varsta de 12 ani si 13 ani, din judetul Tulcea au incercat sa jefuiasca o banca din orasul Isaccea. Minorii au spart geamul bancii si au scos din functiune sistemul de supraveghere video. Copiii nu au reusit insa sa plece cu bani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea,…

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile pentru turistii din UE si din alte cinci tari. Carantina viza turistii rezidenti permanenti in statele membre ale Uniunii Europene, spatiul Schengen, Regatul Unit, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratee Arabe Unite. Aviatia Civila a…

- Gulyas Gergely, secretarul Cancelariei premierului Ungariei, a anunțat joi ca la meciurile de la campionatul european de fotbal jucate la Budapesta vor putea fi prezenți doar spectatori vaccinați, relateaza m.nemzetisport.hu. „La meciurile Campionatului European de fotbal amanate in aceasta vara la…

- Orașul Popești-Leordeni și comuna Tunari se adauga din aceasta seara celorlalte 8 localitați din județul Ilfov care se afla deja in carantina. Rata de infectare cu noul coronavirus din acest județ continua sa creasca și a ajuns vineri la 6,37, cea mai ridicata din țara. Prefectura Ilfov a transmis,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca, in cursul acestei luni, institutiile Comisiei Europene vor realiza o evaluare asupra bugetului Romaniei pe 2021, urmand ca in aprilie sa fie facute evaluari din partea agentiilor de rating. „De fiecare data cand apare un buget, anul acesta am vazut institutia independenta…

- Incepand cu data de 1 martie, toate țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat o noua eticheta de energie pentru aparatele de uz casnic. Decizia vine pe fondul prioritații pe care Comisia Europeana a stabilit-o in ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Din acest punct de vedere, Romania…