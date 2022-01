Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a obținut accesul la asistența financiara in valoare de circa 590,6 milioane de dolari din partea FMI Cererea Republicii Moldova privind programul de reforme economice post Covid-19 a fost aprobata luni, 20 decembrie, de Consiliul de directori executivi ai Fondului Monetar Internațional…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a discutat joi cu vicepremierul si ministru al Infrastructurii si Dezvoltarii din Republica Moldova, Andrei Spinu, stadiul programelor comune de cooperare teritoriala finantate de Comisia Europeana si despre facilitatile oferite de UE pentru…

- „Oamenii au acum dovada clara cine este prietenul Republicii Moldova și cine nu”, a scris europarlamentarul Siegfried Mureșan, dupa semnarea Acordului prin care Republica Moldova primește 60 de milioane de euro din partea UE pentru a face fața crizei gazelor. „Astazi s-a semnat la Bruxelles…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, proiectul de Hotarire cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnarii Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeana privind „Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 2 decembrie, un set de decizii, care stabilesc patru masuri de asistenta in cadrul Institutului European pentru Pace (IEP), in sprijinul Georgiei, Republicii Moldova, Ucrainei si Republicii Mali, transmite IPN.

- Comisia Europeana, in numele UE, a aprobat o transa de 50 de milioane de euro sub forma de asistenta macrofinanciara (MFA) pentru Republica Moldova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Transa face parte din pachetul de asistenta macrofinanciara de trei miliarde de euro pentru zece…

