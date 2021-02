Stiri pe aceeasi tema

- Germania intentioneaza sa cheltuie aproape noua miliarde de euro in acest an pentru a cumpara 635,1 milioane vaccinuri COVID-19. Achiziția se va face atat in cadrul schemei comune de achizitii care a fost pusa la punct in Uniunea Europeana cat si in cadrul unor contracte nationale, potrivit unui document…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a aparat decizia de coordonare prin Comisia Europeana a achizitiilor de vaccin anti-COVID-19 de statele membre ale Uniunii Europene, afirmand ca altfel tarile mai mici din blocul comunitar ar fi intampinat probleme grave in negocierea unor intelegeri pe cont propriu,…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa accelereze reformele economice si sa solutioneze blocajele care stau in calea investitiilor pentru a putea beneficia de partea care le revine din fondul de relansare, a declarat miercuri un oficial din cadrul Executivului comunitar, transmite Reuters .…

- Este un scandal imens la nivelul Uniunii Europene cu producatorul de vaccinuri AstraZeneca. Au aparut foarte multe informații care arata tensiunile de la Bruxelles și reprezentanții companiei producatoare de vaccinuri. Reprezentanții AstraZeneca spun ca nu au cum sa respecte termenele de livrare ale…

- Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la ministerul Sanatatii, pentru Reuters, potrivit Agerpres. Oficialului roman a menționat ca cealalta jumatate va fi alocata treptat pana la sfarșitul lunii martie, iar livrarile vor reveni…

- UE a inceput dezbaterea privind certificatul de vaccinare pentru calatorie. Lider CE: Drepturile persoanelor care nu vor sa se vaccineze nu ar trebui limitate, dar ar putea deveni o conditie pentru a calatori Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele…

- Comisia Europeana isi propune sa finalizeze in aceasta saptamana discutiile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia in avans a vaccinului candidat anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a declarat marti negociatoarea-sefa a Uniunii Europene, Sandra Gallina, intr-o audiere…

