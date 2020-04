Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de stimulare a relansarii economice a Uniunii Europene dupa criza coronavirusului va fi de ordinul miilor de miliarde de dolari. Reuters a trecut vineri in revista detaliile care apar in declaratii publice ale presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ale comisarului european…

- Discutii se afla in curs cu privire la o eventuala prelungire a inchiderii frontierelor externe ale Uniunii Europene (UE) dupa Paste, avand in vedere ca pandemia noului coronavirus este in toi, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza Reuters, citata de news.ro.Statele…

- Comisia Europeana (CE) a propus, joi, instituirea unui instrument de solidaritate in valoare de 100 de miliarde euro, denumit SURE, care ii va ajuta pe lucratori sa isi pastreze veniturile si va sprijini intreprinderile, astfel incat acestea sa se mentina pe linia de plutire. De asemenea, CE a propus…

- Comisia Europeana a elaborat un plan care sa stimuleze companiile din statele membre ale Uniunii Europene sa evite disponibilizarile angajatilor prin reducerea programului de lucru, in contextul crizei generate de masurile antiepidemice, anunța MEDIAFAX.Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei…

- Materialele medicale licitate in comun de statele UE nu vor sosi la inceputul lunii aprilie, cum promisese presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ci vor incepe sa fie disponibile ''in cateva saptamani'', a anuntat marti executivul comunitar, relateaza agentia EFE.…

- Comisia Europeana a avertizat marti guvernele statelor UE ca masurile pe care le iau in timpul crizei create de pandemia de coronavirus nu trebuie sa submineze democratia, ci sa se limiteze la ceea ce este necesar si sa fie strict proportionate, informeaza Reuters si AFP. ''Este…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…

- Pandemia de coronavirus a bulversat joi lucrul la Comisia Europeana, personalul ''neesential'' fiind trimis in telemunca si negocierile post-Brexit cu Londra afectate, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa personalului institutiei, presedinta Ursula von der Leyen a anuntat ca "incepand…