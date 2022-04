Stiri pe aceeasi tema

- ”Noul program BEI, care asteapta aprobarea Consiliului de administratie al BEI, are ca scop sa finanteze dezvoltarea infrastructurii sociale cheie pentru oferirea de servicii publice refugiatilor, inclusiv locuinte, scoli, spitale si gradinite. Sprijinul financiar va fi completat cu sprijin consultativ,…

- Statele membre UE incep sa se opuna reformarii sectorului agricol, in contextul razboiului din Ucraina, ceea ce ar putea sa determine Comisia Europeana sa amane publicarea propunerilor sale vizand agricultura durabila, care erau asteptate saptamana aceasta, informeaza Reuters. Dupa cate se pare, Executivul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Soldații noștri nu lupta doar pentru…

- Uniunea Europeana a anunțat ca intenționeaza sa inceapa furnizarea de arme catre Ucraina. Este prima data cand UE ia o astfel de decizie, relateaza BBC. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca aceasta decizie marcheaza un „moment de cotitura”. „Pentru prima data, UE va finanța…

- Uniunea Europeana va trage la raspundere Moscova pentru atacul "nejustificat" asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters. "In aceste…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana poate rezista fara gaz rusesc, dupa ce si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia, transmite dpa. „Astazi pot spune ca,…