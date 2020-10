Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar l-a numit luni pe Zsolt Andras Varga presedinte al Curtii Supreme pentru un mandat de noua ani, in ciuda opozitiei magistratilor de rang inalt, transmite Reuters potrivit Agerpres. Luna trecuta, Comisia Europeana a consemnat intr-un raport ca stabilirea unor criterii mai putin exigente…

- Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, unul din cei mai cunoscuți judecatori din Republica Moldova candideaza pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Colegiul pentru selecția și cariera judecatorilor a admis cererea lui Victor Micu pentru a candida la o funcție…

- Cel mai mare grup bancar italian, UniCredit SpA, l-a numit pe economistul Pier Carlo Padoan in functia de director si il va desemna pe fostul sef al Trezoreriei in functia de presedinte cand va reinnoi Consiliul de Administratie, in primavara anului viitor, transmite Reuters potrivit Agerpres. Alegerea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi, ministrul Nelu Tataru a spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism…

- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici și-a depus, vineri, candidatura la șefia PSD, in condițiile statutului validat de Tribunal. El afirma ca nu va valida alegerea unui președinte „printr-un simulacru de alegeri”, potrivit Mediafax.„Nu vreau sa validez alegerea in mod nestatutar și…