- Negociatorii european si britanic ai relatiei comerciale post-Brexit au convenit sa discute luni in "formatul" convorbirilor, in prezent in impas, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa vorbeasca public despre probabilitatea unui "no deal", a anuntat vineri Comisia Europeana, relateaza AFP. "Michel…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Negociatorii sefi pentru Brexit ai UE si Marii Britanii s-au intalnit joi la Bruxelles pentru a incerca sa evite intreruperea negocierilor privind viitoarea relatie bilaterala comerciala, in pofida dorintei executivului de la Londra de a reveni asupra conditiilor agreate initial, informeaza AFP. Negociatorul…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…