- „In scrisoarea pe care am trimis-o zilele trecute președintei Ursula von der Leyen, am cerut masuri pentru protejarea fermierilor afectați de exporturile de cereale ucrainene. Prin raspunsul trimis, Comisia Europeana susține fermierii romani și industria alimentara, așa cum o facem și noi, de la nivelul…

- Potrivit ministrului agriculturii, Petre Daea, in prezent se lucreaza la actul normativ, iar in momentul in care acesta va fi gata și va primi toate avizele necesare, atunci vor ajunge și banii la fermieri și vorbim despre o suma de 20 de milioane de euro, dupa ce suma oferita de Comisia Europeana a…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, promite ca fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina vor fi despagubiti in cel mai scurt timp posibil, iar banii care vin de la Bruxelles sunt doar o prima transa. El s-a intalnit astazi cu unii dintre agricultorii care au protestat in Capitala:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca fermierii romani vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, „pe baza unei formule echitabile”. „Fermierii romani vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul…

- „Fermierii romani vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul dintre rezultatele discuției pe care am avut-o astazi cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans.De asemenea, i-am mulțumit domnului Timmermans…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de euro, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva atacurilor Rusiei, a declarat vineri, 20 ianuarie, la Bruxelles, un oficial al UE, potrivit Agerpres. De asemenea, urmeaza sa se decida alte 45…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 44 milioane de euro propusa de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia. In cadrul acestei scheme, ajutoarele vor fi acordate sub forma de granturi directe . Scopul schemei este…