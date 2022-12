Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și-a asigurat suficient gaz pentru aceasta iarna, dar s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze anul viitor daca Rusia va reduce in continuare livrarile, avertizeaza Comisia Europeana și Agenția Internaționala pentru Energie (AIE), transmite The Guardian . Daca Rusia reduce ponderea…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

- Uniunea Europeana este pregatita sa lucreze la introducerea unui plafon de preț pentru petrolul din Rusia. O declara șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat Bloomberg. „Ne-am decis asupra tuturor instrumentelor necesare in cadrul Uniunii Europene”, a explicat ea. Șefa…

- Statele membre ale Uniunii Europene sunt aproape de un acord cu privire la o versiune relaxata a noilor norme privind capitalul bancilor, dupa ce industria financiara a avertizat ca o abordare mai stricta risca sa conduca la o diminuare a creditului catre economiile blocului

- Coruptia este prezenta peste tot si nu exista nicio tara „fara coruptie" in Uniunea Europeana, a declarat sefa Parchetului european, Laura Kovesi, vineri, la Zagreb. „Exista un mit pe care as dori sa il risipesc astazi. Daca Croatia sau Bulgaria, sau Romania au mai multe cazuri decat alte state membre…

- Tarile membre ale Uniunii Europene vor incerca sa ajunga la un acord luna viitoare in ceea ce privește noile masuri de urgenta destinate contracararii preturilor mari la gaze, au declarat oficialii consultati de Reuters, chiar daca statele membre nu au ajuns inca la un acord cu privire la forma viitoarelor…

- Declarația E.S. Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, la Dezbaterea generala din cadrul celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU Domnule Președinte, Domnule Secretar General, Excelențele voastre, Ma aflu astazi in fața dumneavoastra, reprezentand cu mandrie Republica Moldova, o viitoare…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene (UE) au convenit miercuri sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei care se vor concretiza in cel mai scurt timp, a anuntat seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, citat de EFE.