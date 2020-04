Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a elaborat un plan care sa stimuleze companiile din statele membre ale Uniunii Europene sa evite disponibilizarile angajatilor prin reducerea programului de lucru, in contextul crizei generate de masurile antiepidemice, anunța MEDIAFAX.Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei…

- Comisia Europeana este gata sa-și reevalueze poziția fața de deficitele statelor care formeaza Uniunea, pentru a le ajuta sa depașeasca dificultațile financiare generate de extinderea pandemiei de coronavirus, a declarat vineri Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene. “Analizam toate variantele…

- "Cu cât vor exista mai putine calatorii, cu atât mai bine vom putea limita raspândirea virusului', a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare video pe Twitter, idee pe care a reluat-o apoi într-o conferinta de presa la Bruxelles…

- Pandemia de coronavirus a bulversat joi lucrul la Comisia Europeana, personalul ''neesential'' fiind trimis in telemunca si negocierile post-Brexit cu Londra afectate, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa personalului institutiei, presedinta Ursula von der Leyen a anuntat ca "incepand…

- Activista ecologista Greta Thunberg a transmis Romaniei un mesaj in care spune ca romanii trebuie sa fie uniti impotriva taierilor ilegale de paduri, scrie Mediafax. „Buna, numele meu este Greta Thunberg si sunt o activista pentru mediu din Suedia. Va indemn sa va alaturati miscarii Fridays for Future…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu susține ca membrii Comisiei Europene „spun stop modificarilor electorale facute de Guvernul PNL”. Ciolacu a facut referire la o scrisoare semnata de președintele CE, Ursula von der Leyen, trasnmisa Partidului Social Democrat. „O spune extrem de clar doamna Ursula…

- Delegatia Romaniei condusa de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a participat astazi, in Parlamentul European, la evenimentul de lansare a consultarii publice asupra Planului European de lupta impotriva cancerului EBCP ndash; Accesul la ingrijiri oncologice in Europa, organizat…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…