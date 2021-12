Romanii pot sa rasufle ușurați: incalzirea cu lemne nu va fi interzisa pana in 2023, așa cum s-a vehiculat in ultima vreme. Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu prevede nicio dispozitie care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023, arata intr-un comunicat Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti.“Nu exista nicio dispozitie specifica in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023. Planul de redresare si rezilienta al Romaniei…