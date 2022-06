Comisia Europeană: Peste 100.000 de doze de vaccinuri contra variolei maimuței pentru țările UE Comisia Europeana a transmis ca Autoritatea pentru Pregatirea și Raspunsul in domeniul Sanatații din cadrul Comisiei Europene (HERA) a incheiat, marți, un contract cu compania farmaceutica Bavarian Nordic pentru achiziționarea a 109.090 de doze de vaccinuri de generația a treia, ”ca raspuns la focarele actuale de variola maimuței”. Comisarul pentru sanatate și siguranța alimentara, Stella Kyriakides , a declarat: „Pentru prima data, cumparam aceste vaccinuri prin programul EU4Health și le donam statelor noastre membre. Focarul de variola a maimuței a aratat importanța unei abordari unite a UE… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

