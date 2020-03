Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca se introduce, prin decret, in sprijinul anagajatorilor și angajaților, posibilitatea ca, acolo unde se poate, sa se lucreze la domiciliu sau in regim de telemunca. De altfel, șeful statului a dispus ca in structurile MAI,…

- O asistenta de 42 de ani de la Spitalul Județean Constanța a suferit un accident vascular cerebral in timpul serviciului. Femeia lucra in Unitatea de Primiri Urgențe și a fost ajutata in prima faza chiar de colegi.

- Comisia Europeana a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țarilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului ca aceste țari nu au notificat nicio masura de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind…

- Pompierii din Campeni intervin marți, in jurul orei 20.00, pentru a acorda primul ajutor medical unei femei gravide in luna a patra, din localitatea Luminești, comuna Sohodol. Intervenția este una grea deoarece accesul in zona este foarte dificil. La fața locului intervin pompierii cu o ambulanța SMURD…

- Pacienții vor avea acces la un numar mai mare de servicii medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistența medicala, iar prestatorii vor putea contracta mai ușor servicii medicale inovative, ceea ce va contribui la imbunatațirea procesului de diagnosticare și tratament.

- Un barbat, cautat pentru talharie calificat, fapta savarsita in data de 3 noiembrie 2019, asupra unei femei din municipiul Slobozia, a fost prins. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

- Asistenta medicala de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui care a intrat in coma la inceputul lunii decembrie, existand suspiciunea ca ar fi fost agresata de sot, a decedat, luni seara, la Spitalul...

- Potrivit legii fondurilor AOAM, veniturile și cheltuielile acestora au fost stabilite in suma de 8 383,4 mil. lei, cu o majorare a veniturilor de 14,4% și a cheltuielilor – cu 11,4%.Veniturile din prime vor constitui circa 63,5% in totalul veniturilor fondurilor AOAM.